Beyoğlu sokaklarında denetim

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstiklal Caddesi ile Tarlabaşı arasında yer alan sokaklarda asayiş denetimi yaptı. Şüpheli görülen kişiler ve eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 7 kişi ile üzerinden uyuşturucu madde çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi ile Tarlabaşı arasında yer alan sokaklarda ‘Şok Denetim’ gerçekleştirdi. Denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) ve üst araması yapıldı. Eğlence mekanlarının da kontrol edildiği denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 7 kişi ile üzerinden uyuşturucu madde çıkan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca, daha önceden mühürlendiği için kapalı olması gereken iş yerini açan 1 kişiye de işlem uyguladı.