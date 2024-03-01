Bıçaklanıp, acile zor yetiştiler

İzmir''in Kınık ilçesinde, kendi imkanlarıyla geldikleri acil servisin önünde otomobilden inen 3 kişiden 2'sinin yaralı olduğu fark edilirken, bıçaklandığı belirlenen yaralılardan Serdar Çam (24) yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Tayfun Kadan (22) ise tedaviye alındı. Otomobildeki kişi, gözaltına alındı.

Saat 20.30 sıralarında, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Kınık Devlet Hastanesi Acil Servis'inin önüne geldi. Otomobilden inen 3 kişiden Serdar Çam ve Tayfun Kadan'ın çeşitli yerlerinden bıçaklandığını fark eden sağlık görevlileri, yaralılara müdahalede bulundu. Dündarlı Mahallesi'nde oturan Serdar Çam hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, aynı mahallede yaşadığı öğrenilen Tayfun Kadan ise buradan Necla Mithat Özture Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilde bulunan 3'üncü kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.