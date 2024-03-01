Garaj'da korkutan yangın

Eskişehir Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi Edipler sokakta 3 bloktan oluşan bir binanın garajında gece geç saatlerde yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Binada oturanlar endişe yaşarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanın apartmana yayılmasının ardından evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçlarla kurtarıldı. 3 blokta oturan 60 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 30 kişiden 8’i tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, binadaki dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.