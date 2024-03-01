Buruk: "Bu maçı unutup derbiye hazırlanacağız"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, konuk ettiği Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazanmaya alıştıklarını ancak bugün kaybeden takımın hocası olarak kameralar karşısında olduğunu belirten Okan Buruk, “Maç kaybettikten sonra konuşmak zor. Bugün özelinde 3 gün önce oynadığımız maç vardı. 6 günde 3 maçımız vardı. Burada daha dinlenmiş 4-5 oyuncuyu içeriye katmak istedik. Ufak tefek sakatlığı olan kadromuzda olmayan oyuncular da vardı. Maça başlangıcımız çok iyi değildi. Rakibimiz çok kaliteli işler yaptı. Biz Galatasaray olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Özellikle rakibimiz topa sahipken bizim baskılarımızı hızlı bir şekilde kırdı ve kalemize tehlikeli geldi. Belli bölümlerde hücum şansı da çıktı. Bir türlü 1-1’i bulamadık. Arkasından yediğimiz ikinci gol maçın bitmesine sebep oldu. Oyundan performans olarak memnun değiliz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Rakibimizi tebrik ediyorum. Karagümrük hak ettiği bir galibiyet aldı. Çok zorlu bir fikstürden geçiyoruz. 3 gün sonra yeni bir maça çıkacağız. Bu maçı unutup o maça hazırlanacağız. Seyircimizin önünde alışık olmadığımız bir mağlubiyet aldık. Dinlenmemiz lazım, kafa olarak da dinlenmemiz lazım. Ligdeki başarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Bizim için şampiyonluk önemli ve değerli. Maddi ve manevi olarak da değerli. Ben ve oyuncularım kafamızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK AVANTAJLIYIZ, ÇOK FORMDAYIZ"

Çok çabuk kafalarını kaldırıp ligdeki bir sonraki maç olan Beşiktaş karşılaşmasını kazanmaya çalışacaklarını vurgulayan Buruk, “Çok kısa da bir süre var. Bugün mağlubiyetin yanında maç öncesindeki düşüncemiz belki 45-60 dakika sonrası yorgun oyuncularımızı da dinlendirebilir miyiz diye düşündük ama bu mümkün olmadı. Bu yorgunluk var. Çok önemli derbi maçına çıkacağız. Bu yorgunluğu çabuk şekilde atlatma şansımız var. Oyuncularımızı dinlendireceğiz, bu maça hazırlayacağız. Hem Avrupa’dan hem Türkiye Kupası’ndan elenmek bizim için üzücü. Bizim için ana hedeflerden biri şampiyonluk. Şampiyonluk için de çok avantajlıyız, çok formdayız. İyi bir gidişatımız var. Deplasmanda oynamak tabii ki kolay değil. Bunu yapabilecek kadroya sahibiz. Bu tür maçları oynamış birçok oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

“BİZİ EN ZORLAYACAK YER BURASIYDI”

Çok yoğun bir haftanın içinde olduklarını aktaran Okan Buruk, “Bizim için en yoğun hafta buydu. Yaklaşık 9 günde 4 maç oynuyoruz. Bizi en zorlayacak yer burasıydı. Bazı mevkiiler sakatlıktan dolayı elimizin bağlandığı mevkiler vardı. Ana düşüncemiz lige odaklanmak. Tek maç haftalarına dönüyoruz. Geçen seneye benzer yola dönüyoruz. Hafta hafta tek maç üzerinden gideceğiz. Avrupa’dan ve Türkiye Kupası’ndan elenmek ne kadar üzülsek de lige odaklanma açısından önemli ve değerli olacak. Tek maçı düşünerek maça hazırlanacağız. Yaklaşık 44 maç oldu. Temmuzdan beri çok yoğun tempodayız. Şu an hedefiniz lig. Ligde istediğimiz, düşündüğümüz ve hayal ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak için çaba sarf edeceğiz. Hem benim için hem oyuncularımız için son 1 haftada yaşadığımız 2 maç ders oldu" şeklinde konuştu.

"VERİLEN ŞANSLARI HERKESİN İYİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKİYOR"

Bazı bölgelerde eksikleri olduğunu anlatan Buruk, “Barış’ı, Kaan’ı oynattık. Kaan da ağrılarıyla oynuyor. En sağlıklı hali değil. Barış’ı birçok bölgede oynattık. Sahada zaman zaman yorulduğunu görüyoruz. Bazı bölgelerde eksikliğimiz oluyor. Bundan sonraki dönem Ziyech, Serge döndüğü zaman bence daha da tamamlanacağız. Kadrodaki rekabetin de daha fazla artacağını düşünüyorum. Verilen şansları da herkesin daha iyi değerlendirmesi gerekiyor. Kulübeden gelen oyuncularımız önemli. Son 3 ay bizim için önemli" diye konuştu.

Okan Buruk, Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier’in son durumuna dair, “Bizle antrenmanlara başlamadı. Yarın veya öbür gün takımla antrenmanla başlayabilecek duruma geleceğini düşünüyoruz. Belki Beşiktaş maçına yetiştireceğimizi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.