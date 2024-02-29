Dışişleri Bakanlığı'nca, 'İsrail'in İnsani Yardım Bekleyen Sivillere Saldırısı hakkında' başlıklı yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail'in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail, Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail Hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir. Tüm dünya, Gazze'de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz" denildi.
- Dünya
"Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı, tüm dünyanın Gazze'de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.