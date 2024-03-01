T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



12 KALEM SARF MALZEME ALIMI İŞİ İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/215911

1-İdarenin a) Adı : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Gökçek Mah. 250 Cad. 2/A Sincan /ANKARA 06949 SİNCAN/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 312 272 62 40 - 312 264 73 03 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 12 KALEM SARF MALZEME ALIMI İŞİ İHALESİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 KALEM SARF MALZEME ALIMI İŞİ İHALESİ (12 KISIM)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakiben 5 gün içinde işe başlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren, idarenin ihtiyaçları doğrultusunda yazılı veya sözlü talepleri, en geç 5 gün içinde ilgili birime teslim edilecek, tüm ürünlerin teslimi peyder pey 31/12/2024'e kadar tamamlanacaktır. d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalanmasına müteakiben 5 gün içerisinde başlanır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.03.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi - Gökçek Mah. 250 Cad. 2/A Sincan/ANKARA



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Tüm Kısımlar Belge Adı Açıklama CE Belgesi - ISO Belgesi 8.Kısım İnsülin Kalem İğnesi 6mm ve 9. Kısım İnsülin Kalem İğnesi 4mm için; CE Belgesi olmalıdır. ISO Belgesi olmalıdır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istendiği takdirde idareye ibraz edilecektir. CE Belgesi - TİTUBB - ISO13485:2003 - TSE Hizmeti Yeri Yeterlilik Belgesi 10.Kısım Kan Torbası Tekli için; CE Belgesi olmalıdır. T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. İmalat Yeri İçin; ISO13485:2003 Kalite Sistem Yeterlilik Belgeleri olmalıdır. Cihazlar için; CE Belgesi olmalıdır. Teknik Servis için; TSE Hizmeti Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır. ÜTS KAYDI 11.Kısım Kroner Stent Balona Monte Edilmiş İlaç Salınımlı ve 12.Kısım Ventilatör Devresi Yenidoğan Tek Kullanımlık için; Malzemenin ÜTS Kaydı olmalıdır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istendiği takdirde idareye ibraz edilecektir. TÜM KISIMLAR İÇİN YERLİ MALI BELGESİ Yerli malı teklif edenler bu avantajdan faydalanmak isteyenlerce TOBB yada TESK'e bağlı odalarca düzenlenen Yerli Malı Belgesi. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istendiği takdirde idareye ibraz edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü sarf malzeme alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.





