Maç sonucu: Galatasaray 0 Fatih Karagümrük 2

STAT: Rams Park

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

GALATASARAY: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Sergio Oliveira (Dk. 46 Kerem Demirbay), Berkan Kutlu (Dk. 58 Vinicius), Tete (Dk. 46 Mertens), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Torreira), Zaha (Dk. 82 Sanchez), Barış Alper Yılmaz

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin- Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli (Dk. 80 Paoletti), Eysseric (Dk. 83 Salih Dursun), Bertolacci (Dk. 59 Kourbelis), Mendes, Can Keleş (Dk. 60 Emre Mor), Marcao (Dk. 59 Lasagna)

GOLLER: Dk. 6 Marcao, Dk. 84 Mendes (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Nelsson (Galatasaray)- Veseli (Fatih Karagümrük)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından yarı finale yükselen Fatih Karagümrük, Trabzonspor’un rakibi oldu.

6’ncı dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Orta alandaki Feghouli pasını Mendes’e aktardı. Mendes’in bekletmeden verdiği pasla ise Marcao buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

9’uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Köhn’ün arka direğe yaptığı ortada topla Tete buluştu. Tete’nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Emre Bilgin topu kornere çeldi.

25’inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Can Keleş ceza sahasına yaklaştıktan sonra şutunu çekti. Can’ın sert şutunda top üstten auta çıktı.

32’nci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkteki Abdülkerim Bardakcı kafayla vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

44’üncü dakikada Oliveira ile Berkan Kutlu paslaşarak ceza sahasına yaklaştı. Ceza sahası yayındaki Berkan pasını sağ çaprazdaki Tete’ye aktardı. Tete’nin kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

49’uncu dakikada Köhn’den topu kapan Mendes’in sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta top yan ağlarda kaldı.

70’inci dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Lasagna ceza sahasına yaklaştıktan sonra pasını sol taraftaki Mendes’e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisine yakın noktadan şutunda top üstten auta gitti.

77’nci dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Köhn’ün ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

84’üncü dakikada Fatih Karagümrük farkı 2’ye çıkardı. Sağ tarafta topla buluşan Emre Mor topu sürdükten sonra pasını ceza sahası yayının hafif sol tarafındaki Mendes’e aktardı. Mendes’in ayak içiyle bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2.

Karşılaşma Fatih Karagümrük’ün 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.