Norveç'te helikopter düştü

Yerel basında yer alan haberlere göre, yetkililer, "Sikorsky S-92A" tipi helikopterin, arama ve kurtarma eğitimi sırasında Bergen yakınlarında denize düştüğünü belirtti.
Helikopterdeki 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden yetkililer, bunlardan birinin hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.
Yerel yetkililer de helikopterin kara kutusunun henüz bulunamadığını, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Norveçli enerji şirketi Equinor, firmanın eğitimi sırasında kazanın meydana gelmesinden dolayı helikopter uçuşlarının geçici olarak durdurulacağını ve ölen kişinin çalışanları olduğunu aktardı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.