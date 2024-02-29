TIR’ın çarptığı baba ile oğlu yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Çarıklı Köyü mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye Mehmet Salih T. ile oğlu Bülent T.’ye, İran’dan geldiği belirtilen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 88AA932 yabancı plakalı TIR çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mehmet Salih T.’nin hayati tehlikesi sürerken, oğlu Bülent T.’nin vücudunda ise kırıklar oluştu. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.