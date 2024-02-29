Cinayet şüphesiyle mezarı açıldı

Kızıltepe ilçesinden eşi ile birlikte gittiği Almanya’nın Rheinland-Pfalz Eyaleti'ne bağlı Kusel şehrindeki mülteci kampında kalan Hogır Alay, 11 Ekim 2023’te kayboldu. Alay’ın cansız bedeni, 4 Kasım’da mülteci kampının yakınlarındaki bir ağaçta asılı halde bulundu. Eşi cenazeyi alarak Türkiye’ye getirdi. Alay’ın cenazesi, Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi. Durumdan şüphelenen ailesi, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, öldürülme şüphesi üzerine, yeniden otopsi yapılmasını istedi. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, Alay’ın mezarının açılması için karar verildi. Mezardan çıkartılan cenaze, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.