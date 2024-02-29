Çalıştığı kafede husumetlisini bıçakladı

Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi, Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Serkan Ö., daha önceden husumetli olduğu Zafer İ.’nin çalıştığı kafeye gitti. Serkan Ö., bir arkadaşıyla oturan Zafer İ.'ye cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Yaralanan Zafer İ. kanlar içinde kalırken, saldırgan ise koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Serkan Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatılırken, tedavisi süren Zafer İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan, saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Serkan Ö.’nün, bir anda Zafer İ.’ye bıçakla saldırması ve ikili arasındaki boğuşma ve yaralanan Zafer İ.'nin düşme anları yer aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.