Doping testi pozitif çıktı

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Juventus’un Fransız futbolcusu Paul Pogba, doping testi pozitif çıktığı için 4 yıl men cezası aldı.

İtalya’nın ANSA haber ajansına göre, ligde bu sezon başında Ağustos 2023'te Juventus’un Udinese ile oynadığı ilk hafta karşılaşmasının ardından verdiği numunede yüksek oranda testosterona rastlanan Paul Pogba, yeşil sahalardan 4 yıl men edildi.

30 yaşındaki futbolcunun Eylül ve Ekim 2023’te verdiği testler pozitif çıkmıştı. Pogba, Eylül 2023’ten bu yana yeşil sahalardan uzak kaldı.

POGBA, KARARA İTİRAZ EDECEK

Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba kararın ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu. Doping yaptığı tespit edilen ve futboldan 4 yıl men cezası alan Pogba, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’ne başvuru yapacağını duyurdu.

Pogba açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Antidoping Ajansı'nın kararı hakkında bilgilendirildim ve kararın yanlış olduğuna inanıyorum. Profesyonel oyunculuk kariyerimde inşa ettiğim her şeyin benden alınmasına üzüldüm, şok oldum ve kalbim kırıldı.

Yasal kısıtlamalardan kurtulduğumda tüm hikaye netleşecek, ancak hiçbir zaman bilerek veya kasıtlı olarak anti-doping düzenlemelerini ihlal eden herhangi bir takviye almadım.

Profesyonel bir sporcu olarak asla yasaklı maddeleri kullanarak performansımı artıracak hiçbir şey yapmadım ve oynadığım veya rakip olarak oynadığım hiçbir takımın sporcularına ve taraftarlarına asla saygısızlık etmedim veya onları aldatmadım.

Bugün açıklanan kararla ilgili Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine'ne itirazda bulunacağım.”