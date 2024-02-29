29 Şub 2024 - 21:19 - Spor

Olimpiyat Kotası alan Şimal Yılmaz’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Macaristan’da düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota elde eden Şimal Yılmaz için tebrik mesajı yayımladı.