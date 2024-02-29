Olimpiyat Kotası alan Şimal Yılmaz’a tebrik

Macaristan'da süren Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan milli sporcu Şimal Yılmaz, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. Bakan Osman Aşkın Bak, şampyiyonada kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan ve Olimpiyat Oyunları için kota alan Şimal Yılmaz’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanan Şimal Yılmaz’ı kutluyorum. Elde ettiği sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcumuza 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.