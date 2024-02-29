İddiaya göre Sanatçı Derya Uluğ'un takıntılı hayranı rahat vermemeye devam ediyor. Uluğ'u sürekli sosyal medyadan mesajlarla tehdit eden ve rahatsız eden şahıs, işin boyutunu evinin kapısına gelmeye kadar getirdi. Mehdi olduğunu iddia eden şahıs Derya Uluğ'un erkek arkadaşı Asil Gök'ü de tehdit etti. Site güvenliği ve şahıs arasında çıkan arbedede Derya Uluğ, emniyet güçlerini haberdar etti. Tacizci polis ekipleri tarafından gözaktına alındı.
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Derya Uluğ'a taciz şoku
Derya Uluğ'u sosyal medya üzerinden sürekli rahatsız eden şahıs bu sefer daha da ileri gitt.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.