Derya Uluğ'a taciz şoku

İddiaya göre Sanatçı Derya Uluğ'un takıntılı hayranı rahat vermemeye devam ediyor. Uluğ'u sürekli sosyal medyadan mesajlarla tehdit eden ve rahatsız eden şahıs, işin boyutunu evinin kapısına gelmeye kadar getirdi. Mehdi olduğunu iddia eden şahıs Derya Uluğ'un erkek arkadaşı Asil Gök'ü de tehdit etti. Site güvenliği ve şahıs arasında çıkan arbedede Derya Uluğ, emniyet güçlerini haberdar etti. Tacizci polis ekipleri tarafından gözaktına alındı.