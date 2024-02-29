"Dünya barışının merkezi, anahtarı Ortadoğu'dur"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyaret ve programlara katılmak üzere Sakarya’ya geldi. Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile bir araya geldi. Kurtulmuş, daha sonra 15 Temmuz Milli İrade Derneği’nin Sakarya Valiliği ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kongre Merkezi’nde düzenlediği '28 Şubat Postmodern Darbesi'nin Yıldönümü' adlı programa katıldı.

'28 ŞUBAT İNCE İŞLENMİŞ BİR POSTMODERN DARBE TEŞEBBÜSÜYDÜ'

Türkiye’nin 28 Şubat öncesinde yaşadığı 2 darbenin nasıl gerçekleştiğini anlatan Kurtulmuş, "28 Şubat’ta tam tersi oldu. Onun için buna postmodern diyoruz. Öyle bilindik, alışılmış, şimdilerde birçok Afrika ülkesinde gördüğümüz, sabah kalkan ordu birliklerinin yaptığı bir darbe değil. Çok iyi planlanmış, belki aylar öncesinde yurt dışındaki bazı enstitülerde hazırlıkları yapılmış, ince işlenmiş bir postmodern darbe teşebbüsüydü. Meclis açık kaldı. Anayasal bir kuruluş olan Milli Güvenlik Kurulu marifetiyle sivil hükümete karşı sopa gösterildi. Ne yazık ki, o nesilden az kaldı ama kalanların bir kısmı da ağızlarını açtıklarında, 'Demokrasi' falan diyorlar. O günlerde anlı şanlı basın mensuplarının nasıl demokrasi düşmanlığı yaptığını dün gibi hatırlıyorum. Şimdi ağızlarını açtıklarında insan haklarından, özgürlüklerden bahsedenlerin, o gün, 'Ordu göreve' manşetlerini nasıl attıklarını, bu olay için altlık oluşturacak makaleleri nasıl hazırladıklarını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla orduyu öne koyan güçler, 28 Şubat’ta aslında perde arkasından oyunun başrolünü aslında kendileri oynadılar. O zamanki sivil toplum kuruluşları, adı sendika olan ya da işveren dernekleri olan kuruluşların nasıl demokrasi düşmanlığı yaptıklarını dün gibi biliyoruz" diye konuştu.

'28 ŞUBAT SİYASETE MÜDAHALEDEN DAHA ÇOK, TÜRKİYE SOSYOLOJİSİNE MÜDAHALE ETMİŞTİR'

28 Şubat’ın bir darbeden öte toplum mühendisliği olduğunu söyleyen Kurtulmuş, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Türkiye’de bütün bu darbeler sürecinin, hatta Osmanlı’nın son döneminde yaşanan darbelerin tamamının arkasında batı ve bu ülke üzerinde hiç de iyi niyetleri olmayan güçlerin etkisi vardır. 27 Mayıs’ın, 12 Mart’ın, 12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın, 27 Nisan’ın ve 15 Temmuz’un karşısında kimler vardı, yanında kimler vardı? 15 Temmuz, artık Türkiye’de darbeler tarihini sona erdirmiş ve bir daha hiç kimsenin bırakın demokrasiye balans ayarını, bırakın demokrasiyi durdurmayı, demokrasiye, anti demokratik yollarla etki edemeyeceği bir Türkiye’nin kuruluşunu başlatmıştır. Bütün bu darbelerin içerisinde 28 Şubat’ın diğerlerine göre fark eden 1 özelliğinin de altını çizmek isterim. Diğer bütün darbelerin en temel etkisi, siyaset alanına etkisidir. Yani siyasi sonuçları olan darbelerdir. Ancak 28 Şubat sadece siyasi sonucu değil, hükümet indirilmiş, partiler kapatılmış, bir takım siyasi sonuçları olmuştur. Ama esas sonucu Türkiye sosyolojisine müdahaledir. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. 28 Şubat siyasete müdahaleden daha çok, Türkiye sosyolojisine müdahale etmiştir. Yoksul, fakir ve kendisi için gelecek arayan Anadolu insanının önünü kesmek için, onların siyasi ve toplumsal alandaki görünürlüğünü ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir. Bu darbeyi yapanlar, bu darbenin arkasındaki akıl sahipleri, ‘1 metrelik başörtüsünü önlesen ne olur, önlemesen ne olur?’ sorusunun cevabını bilmiyorlar mı? Ama mesele 1 metrelik başörtüsü, yani inançları gereği başını örten insanların tasviye edilmesinden öte, hakir gördükleri, kıyıda gördükleri, köşede gördükleri, bir şey anlamaz zannettikleri o insanların çocuklarının gelip, okuyarak toplumda güçlü bir yer edinmesini önlemek için o yasağı ortaya koydular."

28 Şubat sonrasında yayınlanan bir makaleyi hatırlatan Kurtulmuş, "28 Şubat’ın muktedir komutanlarından Çevik Bir, daha sonra yabancı bir dergiye Amerikalı bir profesörle birlikte 2 imzalı yazdığı bir makalede, ‘Türkiye’de esas mesele, mevcut hükümet özellikle Ortadoğu’da İsrail ile arasında olan ilişkileri bozmaya başladı. Türkiye’yi geleneksel İsrail yanlısı politikalardan uzaklaştırmaya başladı. Bunun için 28 Şubat’taki Milli Güvenlik Kurulu’nda kendisine bir şekilde ayar verilerek düzeltilmeye çalışıldı’ demiştir. Sonraki dönemlerde, zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza da ‘Türkiye’nin ekseni kayıyor’ diyerek hatırlatma yapanların söylediklerine ne kadar benziyor değil mi? Türkiye eksen falan kaydırmıyor. Türkiye’nin eksenini kaydırmaya çalışan bazılarına bu millet darbelere karşı çıkarak yol vermiyor, onların önünü açmıyor. Türkiye kendi eksenini takip ediyor. Çevik Bir’in bu makalesini şunun için hatırlattım. ‘İsrail’le olan geleneksel ilişkilerini zayıflatarak Türkiye’nin dış politikasını tehlikeye atıyor’ cümlesi, ne kadar çok bugünü anlatıyor değil mi? Bugün eğer İsrail bu bölgede bu kadar pervasız bir şekilde hareket ediyorsa ve Türkiye bunun karşısına her bakımdan güçlü bir şekilde çıkmayı, karşısında durmayı başarabiliyorsa, bunda hiç şüphesiz demokrasinin güçlü olmasının büyük rolü vardır. Ama yetmez" ifadelerini kullandı.

'ORTADOĞU’DA BARIŞ OLMADAN DÜNYADA BARIŞ OLMAZ'

Kurtulmuş, dünya barışının kapısının Filistin olduğunu belirterek, "Biz bugün bu toplantıya gelirken İsrail, Gazze’de Refah Sınır Kapısı’na yardımlar dolayısıyla sıkıştırdığı gariban, masum Filistinlilerin üzerine yine ateş açtı. Öyle görünüyor ki, 100’e yakın Filistinli şehit oldu. Bir dilim ekmek alabilmek için oraya gelen tamamı sivil, neredeyse tamamı kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan bir kitleyi şehit etti. 5 aya yakın bir süredir bütün dünya izliyor. İsrail’in arkasındaki ülkeler de aynen dünyanın birçok yerinde demokrasiye ayar verdikleri gibi, İsrail’e destek vererek Ortadoğu’ya da ayar vermek istiyorlar. Dünya siyasetine de ayar vermek istiyorlar. Çok net ifade ediyoruz. Dünya barışının merkezi, anahtarı Ortadoğu’dur. Ortadoğu’da barış olmadan dünyada barış olmaz. Dünya barışının kapısı ise Filistin davasıdır. Filistin davasının inşallah en güzel şekilde ileriye götürülmesi için Türkiye her bakımdan mücadelesine devam edecek" dedi.