İzmir’de silah ve uyuşturucu operasyonu

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, alınan istihbaratlar neticesinde dün Konak ilçesine bağlı Ege Mahallesi’ne operasyon düzenledi. 5 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 çift kırma tüfek, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Bununla birlikte, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tahmin edilen 1 hassas terazi, çok sayıda alüminyum folyo ve 13.15 gram ‘Bonzai’ uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
# ilçe
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.