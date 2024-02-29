İzmir’de silah ve uyuşturucu operasyonu

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, alınan istihbaratlar neticesinde dün Konak ilçesine bağlı Ege Mahallesi’ne operasyon düzenledi. 5 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 çift kırma tüfek, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Bununla birlikte, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tahmin edilen 1 hassas terazi, çok sayıda alüminyum folyo ve 13.15 gram ‘Bonzai’ uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.