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Halil Umut Meler açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig’in 28’inci haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem Halil Umut Meler ile ilgili “Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Halil Umut Meler açıklaması mask

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maçın hakemi Halil Umut Meler oldu!

Ligin en kritik haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maça atanan Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz.”

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29 Şub 2024 - 19:16 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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