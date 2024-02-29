29 Şub 2024 - 19:16 - Spor

Halil Umut Meler açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig’in 28’inci haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem Halil Umut Meler ile ilgili “Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.