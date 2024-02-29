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Taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde akrabalarının taziyesinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı mask
Taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Bintaş Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede ölen bir yakınlarının taziyesinden dönen Baran Cengiz (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada Cengiz yaşamını yitirdi, N.K. ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan N.K., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baran Cengiz’in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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29 Şub 2024 - 17:59 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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