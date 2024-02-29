Elazığ'da silah, bıçak, tabure ve dubalı kavga

Olay, 26 Şubat'ta Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Tabanca, bıçak, pala, sopa, tabure ve dubanın da kullanıldığı kavgada 1 kişi, bıçakla yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 6 şüpheli, olayda kullanılan tabanca ile gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.