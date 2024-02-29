- Gündem

Elazığ'da silah, bıçak, tabure ve dubalı kavga

Elazığ'da 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin bıçaklandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı. Tabanca, bıçak, pala, sopa, tabure ve dubanın da kullanıldığı kavga, kameraya yansıdı.

Elazığ'da silah, bıçak, tabure ve dubalı kavga mask
Elazığ'da silah, bıçak, tabure ve dubalı kavga
Elazığ'da silah, bıçak, tabure ve dubalı kavga
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, 26 Şubat'ta Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Tabanca, bıçak, pala, sopa, tabure ve dubanın da kullanıldığı kavgada 1 kişi, bıçakla yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 6 şüpheli, olayda kullanılan tabanca ile gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

# ile, için, bir, edildi, Sağlık, olay, tartışma, Polis

29 Şub 2024 - 17:57 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL