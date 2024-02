"Belli ki anketlere göre rekor oyla kazanıyoruz"

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Çubuk Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Yavaş'a, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve Çubuk Belediye başkan adayı Can Kaderoğlu eşlik etti. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne seçildikten sonra ihaleleri canlı yayınladıklarını söyleyerek, "Meclis toplantılarını canlı yayınladık. Herkes, olan biteni görsün istedik. Web sayfamızda tüm harcamalarımızı kuruşuna kadar açıklıyoruz. Sayıştay raporlarını da açıklıyoruz ki 'İnsanlar hatamızı, sevabımızı görsün' diye. Çünkü saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Kimseyi ayırmadık. Seçildik, söz verdiğimiz gibi rozetimizi çıkarıp Ankara'yı ilçe ilçe dolaşıp, muhtarlarımızla toplantı yapıp, nerede, nereye ihtiyaç var, onlarla ilgilendik" diye konuştu.

Kendisinden önce görev yapan belediye başkanlarının seçimden seçime veya festivallerde Çubuk'a geldiğini aktaran Yavaş, "Muhtarlarla toplantı yaptıktan sonra, ayrıca pandemi dönemini fırsat bilip bayram tatilini fırsat bilip hemen hemen Ankara'nın bütün köylerini dolaştım ve yerinde tespit ettim sorunları. Hiç bakmadım, 'Nereden ne kadar oy çıkmış' diye. Bir köyde açıkta kanalizasyon var ve etrafında çocukların oynayıp da hasta olma tehlikesi varsa, oranın kime oy verdiğinin ne önemi var? Önemli olan oradaki mağduriyeti gidermektir. Pandemide gezdim, Çubuk'un birçok yerinde su yoktu. Bayram günü su yoktu, tankerleri taşımak zorunda kaldık. Büyükşehir'e girdikten sonra kaç yıl geçti, neden yapılmadı bunlar şimdiye kadar? Altyapılar neden yapılmadı? Hiç sormuyor musunuz? Kimden nereye çok çıktığına bakmadan geldik. Buradaki problemleri çözmeye başladık. Benim belediyecilik anlayışıma göre sizlerden alınan paraları 'Proje yapıyorum' diye çöp projelere yatırmak yok. Ankara halkının tümünün öncelikle ihtiyaçları nedir? Asfalt, kanalizasyon, su. Kimi ihtiyaçlardan başlamak üzere hepsine el attık. Bunlar çok daha acil" dedi.

'BURADA DEĞİŞİMİ SAĞLAYACAKSINIZ'

Görev süresince Çubuk'a sağladıkları hizmetleri anlatan Yavaş, "Bizden önceki dönem başlayan Çubuk Aile Yaşam Merkezi'ni bitirdik, içinde e-spor ve kreş açtık. 78 mahallede asbestli su borularını yeniledik. 74 köye ücretsiz internet verdik. Çubuk Soğuk Hava Deposu, 27 Mart'ta kapasitesi 1400 ton olacak şekilde ihaleye açıldı. İnşallah vişnelerinizi orada saklayıp, gelir elde edeceksiniz. Yine 12 tane mahallenin kanalizasyon sorununu çözdük. 5 mahallede çalışmalar devam ediyor. Akkuzulu ve Karataş'ın kanalizasyon çalışması da önümüzdeki hafta başlanıyor. Yine Çubuk'ta 60 dönümlük bir alanımızı da inşallah gençlerimizin istediği şekilde spor alanı yapacağız. Bakın şimdi 460 bin ton asfalt attık; Ağılcık Mahallesi bağlantıyı yolu, Aktepe Alibeyli Akkuzulu grup yolu, Aşağı Emirler bağlantı yolu, Adnan Menderes Bulvarı, Çavundur grup yolu, Avcıova grup yolu Şeyh Şamil Bulvarı, Binali Yıldırım Bulvarı, Ankara Bulvarı onlarca cadde ve bağlantı yolu. Şimdi sormayacak mısınız siz, 25 yıldır oy verdiğiniz insanlar bunları neden yapmadı? Belli, nasıl olsa oy alıyorlar. Korkutuyorlar, 'Bunlar gelirse şöyle olur, böyle olur' diyorlar. Ankaralı gördü, bir değişim yaptı. Ankara halkı, hizmetlerimizden mutlu, memnun. İnşallah bunu siz de burada belirleyeceksiniz, değerlendireceksiniz. Bu değişimi inşallah sağlayacaksınız" diye konuştu.

'ÇOĞU ODAMI GÖRMEDİ BİLE'

Yavaş, rakiplerinin kendi projelerini taklit ettiğini söyleyip, "Betonla, plastikle bu işler olmaz. Mal varlığımı açıkladım. 2019 yılında göreve geldiğimde verdiğim mal varlığıyla şimdiki arasındaki farkı insanlarımız görsün istedim. Bütün belediye başkanlarından bekliyorum. Uzun süredir belediye başkanlığı yaptınız, kamuda çalıştınız. Hepiniz neden mal varlıklarınızı açıklamıyorsunuz detaylarıyla? Yetmedi mi artık belediyelerin üzerine yapışan bu kötü iftiralar? Bir an evvel inşallah yaparlar. Seçildiğim hafta şöyle söyledim; 'Değerli meclis üyeleri 60, 70 yıl sonra Ankaralı bir belediye başkanı seçildi. Ankara'nın bizden beklentisi çok. Ankara'nın kenarda kalmış ilçelerinin pek çok sorunu var. Ankara halkı tercihini benden yana kullandı; ama ilçelerde sizden yana kullandı. Bu takdire saygımız sonsuz. Fırsat bu fırsat, ben hiç kimseyi ayırmıyorum. Amacımız Ankara'ya hizmet etmek. Belediye başkanlarımız bana istihdam sağlayacak proje getirirlerse, onun temelini beraber atalım. Gerekirse de siz işletin, yeter ki o ilçeler de biraz kalkınsın' dedim. Tık yok, belediye başkanlarının birçoğu benim odamı görmedi bile. Biz düşman mıyız kardeşim? Niye talep etmiyorsunuz? Anlaşıldı ki ' Her şey Çubuk için' derler; ama bunlar partilerini ilçelerinden daha çok seviyorlar. Şimdi de belli ki anketlere göre rekor oyla kazanıyoruz. Benim 2'nci ve son dönemim olacak. Bu 5 yılı iyi değerlendirin. Eğer Çubuk'a hizmet gelmesini istiyorsanız, benim elimden tutacak belediye başkanlarına ihtiyacımız var, o da burada Can Başkanım. Halkının iradesini hiçe sayıp, bizim yanımıza gelip bir şey talep etmeyenlerle ancak ilçeleri kaybederler. Diyorum ki inşallah 5 yıl boyunca kimseyi ayırmadığımı gördünüz. Hatta şöyle bir gazetede haber yaptılar. 'Biz köy olarak tümden Mansur Yavaş'a oy verdik; ama bizim asfaltımızı hala yapmadı' diye şikayet edenler oldu. Adaletli davrandık, sıradan gittik. Onlarınkini de yaptık. Allah'ın izniyle hepsini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.