Limiti 750 bin liraya çıkarıldı

Kooperatif olarak üyelerin ve esnafın yanında olduklarını ifade eden Yılmaz, yaptıkları girişimler sonucunda kredi üst limitinin 750 bin liraya çıkarıldığını aktardı.
Yılmaz, "Esnafımıza kullandırdığımız kooperatif kredisi şahıs üst limiti 750 bin liraya çıkarılmıştır. Yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerin kapatılma zorunluluğu kaldırılarak önceki limit ile yeni limit arasındaki fark da esnafımız tarafından kullanılabilecektir. Kredi talebinde bulunmak isteyen esnafımız kooperatifimize başvurabilir. Sayın Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül’e gayretli çalışmalarından dolayı tüm esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyor, esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.