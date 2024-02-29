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Limiti 750 bin liraya çıkarıldı

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yasin Yılmaz, üst limiti 750 bin liraya çıkarılan krediden yararlanmak isteyen esnaftan kooperatife başvurmalarını istedi.

Limiti 750 bin liraya çıkarıldı mask

Kooperatif olarak üyelerin ve esnafın yanında olduklarını ifade eden Yılmaz, yaptıkları girişimler sonucunda kredi üst limitinin 750 bin liraya çıkarıldığını aktardı.

Yılmaz, "Esnafımıza kullandırdığımız kooperatif kredisi şahıs üst limiti 750 bin liraya çıkarılmıştır. Yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerin kapatılma zorunluluğu kaldırılarak önceki limit ile yeni limit arasındaki fark da esnafımız tarafından kullanılabilecektir. Kredi talebinde bulunmak isteyen esnafımız kooperatifimize başvurabilir. Sayın Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül’e gayretli çalışmalarından dolayı tüm esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyor, esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

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29 Şub 2024 - 17:39 AA Yozgat- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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