Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polisleri taşıyan 63 E 6323 plakalı midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Eren ile halası Tuğra Eren'e çarptı. Kazada, hala ile yeğeni yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Eren doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Çevik kuvvet midibüsünün çarptığı çocuk öldü
Şanlıurfa’da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Eren (9) ile halası Tuğba Eren'e (31) çarptı. Kazada Zeynep Eren yaşamını yitirdi, halası ise yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.