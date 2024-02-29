Kişi başı 15 bin dolar gelir hedefliyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin milli gelirinin 1,1 trilyon doları aştığını belirterek, "2026 sonunda 1,3 trilyona ulaşmayı hedefliyoruz ve 15 bin dolar kişi başına gelir hedefini yakalamak istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası'na katıldı. Programda Yılmaz'ın sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı. Burada konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomide bazı sıkıntılar yaşandığını ancak buna karşın mücadeleden vazgeçilmediğini belirterek, hep birlikte ekonominin daha sağlam temellere kavuşturulacağını söyledi.

'VERGİ SİSTEMİNİ BAŞTAN TASARLAMALIYIZ'

Küresel ekonomilerdeki durgunluğa ve Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü seyreden iç tüketimi sayesinde yılın son çeyreğinde de büyümeyi sürdürdüğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, reel sektör firmalarının krediye erişimde büyük zorluklar yaşadığını, KOBİ'lerin desteklenmesi ve uygun finansman imkanlarına ulaşmalarının sağlanması gerektiğini vurgulayarak, " Her geçen sene daha da karmaşık hale gelen, yatırım ve üretim yapmayı zorlaştıran vergi sistemini yeni baştan tasarlamalıyız. OECD endeksinde, İskandinav ülkeleri dahil en katı iş gücü piyasası bizde. Bundan da herkes muzdarip. İşverenlerimiz daha fazla istihdam sağlayabilecek ancak mevzuatımız adeta bundan caydırır bir halde. Vatandaşlarımızın da daha fazla iş imkanına ulaşmalarına, daha çok kazanmalarına engel çıkarıyor. İstihdamı cezalandıran değil, ödüllendiren bir yaklaşımla çalışma hayatına bakılmalı diyoruz. Ayrıca yatırım izin süreçleri çok karmaşık. Üstelik yatırım sürecinde başına ne gelecek, hangi mevzuat değişiklikleriyle, hangi farklı bürokratik yaklaşımla karşılaşacak, yatırımcılarımız bunları bilmiyor, öngöremiyor. Bu da yatımların istediğimiz hızda artmasını engelliyor. Bu nedenle yatırım izinleri ve devlet teşviklerinin tek noktadan takibi ve koordinasyonunu sağlanmalı. Son olarak yatırımların önünü açabilmek üzere yatırım yeri sorununu çözmeliyiz" dedi.

'REZERVLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının devam eden etkileri nedeniyle küresel büyümenin zayıf seyrettiğini, risklerin, jeopolitik risklerin ve fiyat oynaklığının arttığını söyledi. Yılmaz, "Geçtiğimiz ay yayımlanan Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda küresel büyüme beklentisi; 2024 yılı için değiştirilmeyerek yüzde 2,4, 2025 yılı için 0,3 puan düşürülerek yüzde 2,7 olarak açıklanmıştır. Böyle bir küresel iklimde geçtiğimiz yıldan bu yana ekonomimizde belirsizliği azaltıcı, tüm sektörlerin önünü daha net görebileceği politikaları hayata geçiriyoruz. Enflasyonla mücadele, mali disiplinin sağlanması, büyümenin dengelenmesi, cari açığın azaltılması ve rezervlerin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. 2023 Mayıs seçimleri sonrası güçlü bir siyasi istikrar ortamı sağladık. Bugün açıklanan verilere göre, ülkemizin 2023 yılında yüzde 4,5 oranında büyümüş ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminimizin de üzerine çıkmıştır. OVP tahmini yüzde 4,4'tür. Küresel büyüme verilerine göre dördüncü çeyrekte ve 2023 yıl genelinde OECD ve G-20 ülkeleri arasında büyüme oranında ikinci sırada yer alarak küresel düzeyde üst sıralardaki yerimizi koruyoruz" diye konuştu.

'DÜNYADA 17'NCİ BÜYÜK EKONOMİ SIRAMIZI PEKİŞTİRDİK'

Türkiye'nin büyümesinin 'istihdam dostu' bir büyüme olduğunu ve tarihte ilk defa istihdamda 32 milyonun üstünde bir istihdam rakamına ulaşıldığını belirten Yılmaz, ihracatın ise bir önceki yıla göre yüzde 0,6 oranında arttığını ve 256 milyar dolarla tarihi bir seviyeyi yakaladığını kaydetti. Yılmaz, "İlk yaptığımız hesaplamalara göre, son çıkan rakam üzerinden konuşursak 1,1 trilyon doları aşan bir milli gelirimiz var. İlk defa tarihimizde 1 trilyon dolar seviyesini geçtik. Dünyada 17'nci büyük ekonomi konumumuzu pekiştirmiş olduk. Ayrıca satın alma gücünde 11'inci konumumuz da devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yılın ikinci yarısında yıllık bazda enflasyondaki düşüşün çok daha belirgin bir şekilde görüleceğini vurgulayan Yılmaz, "2025'te çok daha ileri aşamalara taşınacak. Yüzde 15 gibi bir hedefimiz var OVP'de. 2026'da ise yeniden tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturmaya kararlıyız. İhracatımızı 300 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Turizm gelirlerimizi 70 milyar doların üstüne taşımayı istiyoruz. Milli gelirimiz bugün 1,1 trilyon doları aştı. 2026 sonunda 1,3 trilyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz ve 15 bin dolar kişi başına gelir hedefini yakalamak istiyoruz. Sabırlı ve istikrarlı politikalar ile ülkemizi hep birlikte hedeflerine taşıyacağız" dedi.

'YOİKK EYLEM PLANI YARIN KAMUOYUNA DEKLARE EDİLECEK'

Ayrıca Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK) bu süreçte iki kez toplandığını ve bir eylem planı üzerinde uzlaştıklarını işaret eden Yılmaz, "YOİKK Eylem Planı'nı yarın kamuoyuna deklare etmeyi planlıyoruz. Yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi gibi alanlarda iyileştirme hedefleyen 57 maddelik YOİKK Eylem Planı'nda tüm paydaşlar ile mutabık kaldık" diye konuştu.