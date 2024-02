Otobüs şoförü yaralı köpeği veterinere yetiştirdi

Isparta'da rahatsızlanarak yol kenarına yatan sokak köpeği, özel halk otobüsü şoförü Mert Korkmaz tarafından veterinere götürüldü. Gençlik hastalığına yakalandığı tespit edilen köpek tedavi altına alınırken, şoför Mert Korkmaz, "Köpeği orada bırakamazdım. İnsanlık görevimi yerine getirdim" şeklinde konuştu.

Isparta'da 18 nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde şoför olarak çalışan Mert Korkmaz, dün 48 numaralı KYK Erkek Öğrenci Yurdu seferini yaptığı sırada Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi'nde yerde yatan ve başında 3- 4 kişinin toplandığı köpek gördü. Sefer yaptığı hattın son durağında yolcuları indiren şoför, otobüsle tekrar köpeğin olduğu yere geldi. Mert Korkmaz, 2'si erkek 3 öğrencinin yardımıyla otobüse aldığı köpeği tedavisi için yerleşkeye yakın olan Çünür Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine götürdü. Muayene edilen köpeğin 'gençlik' hastalığına yakalandığı tespit edildi. İlaç tedavisi uygulanan köpek daha sonra bırakıldı. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

'KÖPEĞİ O HALDE BIRAKAMAZDIM'

Olay anını DHA'ya anlatan otobüs şoförü Mert Korkmaz, "48 numaralı hatta çalışırken Doğu Kampüsü'nde yerde yatan ve can çekişen bir köpek gördüm. Yolcuları indirdikten sonra 3 gençten yardım isteyerek veterinere götürdüm. Köpeği o halde bırakamazdım. İnsanlık görevimi yaptım. Bizim için insan olmuş, hayvan olmuş fark etmez her can değerlidir. Köpeğin ölmediğini öğrenince çok sevindim" dedi.

'AŞISI YAPILMAYAN HAYVANLAR YAKALANIYOR'

DHA muhabirinin ulaştığı veteriner hekim Cihan Ünal da muayene ettiği köpekte, çoğu köpekte olduğu gibi gençlik hastalığı görüldüğünü belirterek, "Bu köpek ömrünün sonuna kadar bu sinirsel defektleri geçirecek. Genellikle 45- 60 günlük yavruyken tek doz, sonrasında en az 2 doz daha aşısı yapılmayan hayvanların bu hastalığa yakalanma olasılıkları yüksek oluyor. Şimdilik bu köpeğimizin nöbetini ilaçla geçirdik, lakin rahatsızlığının nüksetmesi kaçınılmaz" diye konuştu.