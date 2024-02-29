İletişim Başkanlığı: Bushnell paylaşımı doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Filistin'deki soykırımı desteklemediğini belirterek kendini ateşe veren ABD askeri Aaron Bushnell'in, 'Bütün Yahudiler öldüğünde Filistin özgür olacak' şeklindeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell'in, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde, 'Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim' diyerek 25 Şubat tarihinde kendisini ateşe verdiği hatırlatılarak şöyle denildi:
"Olayın üzerine Filistin halkına yönelik soykırımı meşrulaştırmaya çalışan bazı propaganda hesapları, Bushnell'in Reddit platformu üzerinden, 'Bütün Yahudiler öldüğünde Filistin özgür olacak' şeklinde sahte bir paylaşımı dolaşıma sokmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda Reddit platformunda Bushnell'ın böyle bir paylaşımı bulunmadığı tespit edilmiştir. İsrail propagandasına itibar etmeyiniz" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.