“Tuzla'ya baksa gerçeği bütün açıklığıyla görür"

Altan ÇİMEN - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL EYÜPSULTAN'DA

Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Kentsel dönüşüm deyince bir sorun yumağı hissediliyor. Sevgili dostlar eğer sahte işler yaparsanız, insanları aldatırsanız, insanlara kentsel dönüşüm diye sadece İstanbul'un özellikle göz önünde bulunan Marmara kıyılarını, deniz kıyılarını lüks konutlarla yığın haline getirirseniz, Fikirtepe gibi çok kötü bir talihsizliği yaşatırsanız, işte kentsel dönüşüm adı altında yaptıkları insanları ne yazık ki kentsel dönüşümden soğutur" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Akşemsettin ve Çırçır Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. 703 daire, 12 iş yeri ve 1 kreşin içinde bulunacağı projenin temel atma törenine İmamoğlu’nun yanı sıra; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Parti Meclisi üyesi Mahir Yüksel, CHP milletvekili Yunus Emre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen, CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

“YAPTIKLARI İNSANLARI NE YAZIK Kİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN SOĞUTUR"

‘Bugün gerçek bir kentsel dönüşüm projesini projesine imza atıyoruz’ diyerek sözlerine başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Gerçek diye üstüne basa basa vurguluyorum. Çünkü kentsel dönüşümün sahtesini de yapıyorlar. Bu sahtesi meselesi önemli. Her ne kadar birazcık esprili gibi olsa da ne yazık ki kısmen bu sahte meselesini vatandaşlarımıza yaşatıyorlar. Kimin yaptığını aslında siz çok iyi biliyorsunuz. Gerçek kentsel dönüşüm insanları güvende hissettirir, huzurlu ve mutlu eder. Sahte kentsel dönüşüm ise insanları mağdur eder. İstanbul'un deprem gibi çok önemli bir sorunu var. Bunu hepimiz biliyoruz. Şunu da söylemem gerekir. Tabii bu sorunun çözümlerinden birisi olması gereken kentsel dönüşümün bu şehirde bu arkadaşlar yüzünden kendisi de bir soruna dönüştü. Yani kentsel dönüşüm deyince bir sorun yumağı hissediliyor. Sevgili dostlar eğer sahte işler yaparsanız, insanları aldatırsanız, insanlara kentsel dönüşüm diye sadece İstanbul'un özellikle göz önünde bulunan Marmara kıyılarını, deniz kıyılarını lüks konutlarla yığın haline getirirseniz, Fikirtepe gibi çok kötü bir talihsizliği yaşatırsanız işte kentsel dönüşüm adı altında yaptıkları insanları ne yazık ki kentsel dönüşümden soğutur" diye konuştu.

“TUZLA'YA BAKSA GERÇEĞİ BÜTÜN AÇIKLIĞIYLA GÖRÜR"

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un ‘650 Bin konut yapacağız’ vaadi ile ilgili de konuşan İmamoğlu, “Bunu da gerçekten yüzü kızarmadan ifade edebiliyor. 650 binin rakamsal değeri maaş ödemese, hiçbir yatırım yapmasa, metroya, ona buna para harcamasa bu şehrin 5-6 yıllık bütün parasını harcasa yine 650 bin konutu yapamaz. O bakımdan gerçeklerle yalanları ayırt etmek isteyen sadece inanın vatandaşlarımıza sesleniyorum. Tuzla'ya baksa gerçeği bütün açıklığıyla görür ve Tuzla'da 2019 yılında duyurulan bir TOKİ projesinde temelini de 2021 yılında ancak atabildiler ki hemen yanı başında biz de KİPTAŞ aracılığıyla 2021 yılında bir konut projesi başlattık, temelini attık. Biz projemizi 13 ay içerisinde tamamladık ve vatandaşımıza teslim ettik. TOKİ projesi ise üçüncü yılında ve hala kaba inşaat seviyesinde olan bölümleri var. Tabii bizi şaşırtmıyor, sadece olan onların bir kez daha sözlerinde durmama meselesi" dedi.

“GENÇLİĞİMİZİN, ENERJİMİZİN VE CESARETİMİZİN EKSİLMEDEN BÜYÜDÜĞÜNÜ HERKESE HATIRLATMAK İSTERİM"

İmamoğlu, “Bütün arkadaşlarımızla sorunlarınızı dert edinen insanlar olduğumuzu hatırlatmak isterim. Gençliğimizin, enerjimizin ve cesaretimizin eksilmeden büyüdüğünü de herkese hatırlatmak isterim. Yetki sahibi vatandaşlarımız bize sadece geçici yetki verirler. Beş yıllık yetki verirler. O bakımdan, hani birine kalsa her şeyi kendi çatısı altına toplayacak ya. ‘Her şeyi ona verirseniz hizmet gelirmiş.’ Her şeyi ona verirseniz var ya bu milleti mahveder, mahveder. İyi ki biz varız. Böyle bir anlayış olabilir mi? Her yetkiyi ona verin. Muhtarlarımız toplayın çantanızı pılınızı pırtınızı evinize gidin. Başka belediye başkanları da olmasın, her şey onun olsun. İstanbul da onun olsun. Bütün memleket de onun olsun. Allah yardımcısı olsun. Ne diyeyim?" ifadelerini kullandı.

‘BU ÜSLUP HİÇ HOŞ DEĞİL’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasını yaptığı sırada en arka sıralarda bulunan bir kadın İmamoğlu’na seslenmek istedi. Kendisini fark eden İmamoğlu, “Nezakete bile uygun değil, olmaz ama. Gelirsiniz öne, müsaade istersiniz. Sizin gibi duygusunu dile getirmek isteyen… Hanım efendi bir şey demek istiyorsanız, bu üslup hiç hoş değil’ dedi. İmamoğlu, konuşmasına kaldığı yerden devam ederken İBB Başkanlığı görevlileri ise vatandaşın yanına giderek iletmek istediği notu aldı.

“LÜTFEN SEÇİMDEN ÖNCE BİZİM ULAŞIM SORUNUMUZ ÇÖZÜLSÜN İSTİYORUZ"

Konuşmasının ardından aracına yürüyen Ekrem İmamoğlu’nun yanına gelen bir başka vatandaş ise mahalle halkı olarak ulaşımda sorunlarını “Akşemsettin mahallesi olarak biz çok mağduruz, bize verilen hiçbir söz tutulmadı. Biz buradan Eyüpsultan’a hastaneye 2 vasıta gitmek zorunda kalıyoruz. Dediğiniz gibi hatlar entegre değil, akbili 2 defa basıyoruz. Biz size çok inandık, hala daha da inanıyoruz. Lütfen seçimden önce bizim ulaşım sorunumuz çözülsün istiyoruz" diyerek iletti. Vatandaşı dinleyen İmamoğlu ise “İETT’den sorumlu bir arkadaşımız sizi ziyaret etsin. Bütün detaylarıyla birlikte sizi dinlesin, hem de hemen yarın sizin evinize gelsinler" dedi.