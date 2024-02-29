Kayıp 4 mürettebat, su yüzeyi ve sahilde aranacak

Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 4 mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Gemide çalışan aşçı Zeynep Kılınç (33) ile yağcı Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedenlerinin bulunmasının ardından çalışmalarda 15’inci güne girildi. Aramaların 11'inci gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, çalışmalarını sonlandırdı. TCG AKIN'dan 36 baş dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nın özel eğitimli birinci sınıf 19 dalgıcı ile Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na (SAS) bağlı 4 dalgıç, toplamda 44 saat dalış yapıp, 14 saat 14 dakika dipte kaldı. 91 saat 31 dakika da ROV dalışı yapılıp, geminin enkazını 4 kez arayan Deniz Kuvvetleri unsurları, çalışmalarını 25 Şubat günü sonlandırarak saat 02.29'da TCG AKIN'la birlikte batığın üzerinden ayrıldı.

NENE HATUN DEVREDE; HALEN 597 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Kayıp mürettebatın yakınlarının talebiyle 11'inci günde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü unsuru olan Nene Hatun Gemisi'nden çalışma başlatıldı. İlk günden itibaren cihazlarla su üstü ve dip taraması gerçekleştiren dalgıçlar, arama çalışmalarının 12'nci gününde batık gemiye daldı. Bugüne kadar Deniz Kuvvetleri unsuru TCG AKIN'dan 36, Kıyı Emniyeti unsuru Nene Hatun'dan 7 olmak üzere batık gemiye toplam 43 dalış gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'nın dalgıçları da mürettebatın ağlara takılma ihtimaline karşı 2 kez midye çiftliklerine daldı. Ancak kayıp mürettebata dair herhangi bir iz bulunamadı.

Karacabey ve Gemlik sahilleri ile Balıkesir'in Bandırma ilçesi sahil şeridinde su üstünde ve karada yürütülen çalışmalarda; 1 helikopter, 1 uçak, 6 gemi, 3 römorkör, 15 bot, 1 tekne, 85 araç, 8 İHA ve dron, 2 eğitimli arama-kurtarma köpeği ve 21'i dalgıç 597 personel görev yapıyor. Kayıp mürettebatın, dalgalarla kıyıya doğru sürüklenip midye çiftliğindeki ağlara takılma ihtimaline karşı Kurşunlu Limanı'nın batısında kalan bölgede, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar dalış yaptı. Arama-kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde de Kurşunlu Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasındaki, geminin battığı bölgenin güneyinde kalan, batan gemiye 6, kıyıya ise 1 kilometre mesafedeki bölgede, 20 metreye dalış yapılmış, 30 dakika suyun altında kalan dalgıçlar kayıp mürettebatın izine rastlayamamıştı.

ÇALIŞMALAR SU YÜZEYİ İLE SAHİLDE SÜRECEK

İlk günden bu yana faaliyetleri koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gemi enkazındaki arama çalışmalarının bugün itibarıyla sonlandırılacağını açıkladı. Vali Demirtaş, “Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmalarını su yüzeyi ve sahilde sürdüreceğiz” dedi.