'Sinirlendim' deyip, otomobili yaktı

Olay, saat 11.30 sıralarında Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Boş tarlada bir otomobilin yandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Araç ise tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olay yerinde incelemeler sürerken, polis merkezine giden araç sahibi A.B.'nin eşine sinirlendiği için onun otomobilini ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.