“Kalbinizin en azılı düşmanı sigara!”

Ali Baran FAYIK

Kalp sağlığı insan için oldukça hayati. Kalp sağlığımız beslenmeden çevresel faktörlere, hayatın kimi zaman cilvesi kimi zaman çilesi olan stres ve heyecandan genetik yatkınlıklarımıza kadar birçok şeyle doğrudan ilgisi var. Hayat açısından bu kadar elzem olan bu konuyu “Yaptığım işten zevk alıyorum. Asla ezbere iş yapmıyorum” diye yaklaşan, 1978 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun olan ve 1992 yılından bu yana da kardiyoloji alanında çalışmış olan Uzm. Dr. Bekir Erol ile görüştük. Beslenmeden, tedavi yöntemlerine birçok konuya değinen Erol, aslında kalp sağlığının şifrelerinden bahsetti.

Kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörler bir başlık olsa bunlar ne olurdu, bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?

Kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyen 5 ana faktör var. Bunlardan birincisi en azılı düşman sigara. Bunu kolesterol, tansiyon, şeker ve genetik faktörler izliyor. Ailesinde kalp rahatsızlığı olanlar özellikle bu kötü alışkanlıklardan uzak duracak ve asla sağlığını takip etmeyi ihmal etmeyecekler.

Özellikle kalp sağlığı açısından ilk hayatımızdan çıkarmamız gerek şeylerden biri de alkol. Bu kesinlikle insan vücudunun düşmanıdır. Bir dönem alkolün kanı sulandırdığı, kalp sağlığına iyi geldiği hurafeleri bile dolanıyordu asla böyle bir olay yok. Hatta alkol yapısından dolayı damarlarımızın kaygan yapısını yitirmesine sebep olurken dolayısıyla kireçlenmeye de davetiye çıkarıyor. Ama üstüne bastıra bastıra söylemek de fayda var en büyük zarar tabii ki sigara…

Sizin hastaneniz özelinde yapılan bir muayene var. 5 damar muayenesinden bizlere biraz bahsedebilir misiniz?

Söylediğimiz gibi kalp için beş ana risk söz konusu. Ben de bu beş riske karşılık 5 damar muayenesi yaparak riskleri önceden görmeyi amaçlayan bu yöntemi kullanıyorum. İki boyun, iki kasık, bir de karın damarına bakarak aslında oluşmuş ya da oluşabilecek tüm riskleri görebiliyorum. Bunu bizden başka uygulayan herhangi bir yer yok. Bunu sadece ülkemiz özelinde söylemiyorum. Avrupa ve Amerika’da da böyle bir uygulama henüz yok.

Dünyada dahi henüz olmayan bu kadar hayati bir muayenenin aslında yeterince duyulmadığı aşikâr. Böyle bir hizmet veriyorsunuz fakat bunun yeterince kamuoyunda duyulmasıyla alakalı da bir çalışma var mı?

Yaklaşık 22 yıl kadar önce Türk Kardiyoloji Derneği’nin yıllık kongresi yapıldığında damar sertliğiyle alakalı yapılan bir sunumda ben bu damar muayenesinin ne kadar elzem olduğundan, bu muayeneyi kardiyologların yapması gerektiğinden, bunun radyoloji alanına bırakılmaması gerektiğinden bahsettim. Yönetim kurulundan ise bununla ilk toplantıda ilgilenileceğiyle ilgili bir cevap aldım orada direkt olarak. Aradan o kadar zaman geçmesine karşın ise ne yazık ki hala bir çalışma, bir adım söz konusu değil.

Bu özel muayeneniz sonucunda risk gördüğünüz hastalarınıza uyguladığınız özel bir tedavi yöntemi var mı?

Aslında birçok tedavi yöntemine ve operasyona tabii ki başvuruyoruz. Fakat bir tarif var ki ister risk grubunda olsun isterse birey sağlıklı olsun uygulanması gereken özel bir tarif. Bu tarifin başrol oyuncusu ökse otu.

Ökse otu armut, ahlat ve çam ağaçlarında olan asalak bir bitkidir. Ökse otu insan vücudunda enflamasyon dediğimiz bir olayı önleyerek damarlardaki kireçlenmenin ilerlemesini durduruyor. Ve de kanda nitrik oksit diye bir madde salgılatıyor ve bu madde damarları açıyor. Dolayısıyla kalp hastaları için dört dörtlük bir bitkisel tedavi şekli. Bu tedaviyi her gün bir su bardağı olarak uygulayabiliyorsunuz. Literatürde ise bunun kullanımı ile alakalı herhangi bir negatif durum söz konusu değil. Sadece mide hassasiyeti olanlar için mide koruyucu ilaçların kullanılması gerekiyor. Ben doktorunuz olarak 16 senedir ökse otunu kullanıyorum.

Siz bu tedavi yöntemini ne kadar zamandır hastalarınıza uyguluyorsunuz?

Ben bu tedaviyi 30 senedir tüm hastalarıma uyguluyorum. Dünyada ökse otu ile ilgili birçok çalışma söz konusu. Ökse otunun bir özelliği var. Ökse otu kalp adalesinin kasılmasını güçlendiriyor. Ben bunu özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda kullanıyorum. Tarif edildiği üzere bu uygulama yapıldığında kalp yetmezliği hastalarının efor kapasitesini artırıyor. Bu tarif ise İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fitoterapi Bölümü eski Başkanı Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin bizzat kendi tarifi.

Ökse otunu ayrıca sadece hastalarımda kullanmakla kalmıyorum. 2007 yılında kolesterole bağlı olarak damarlarımda plak geliştiğini gördük. Bunun üzerine ben de artık sürekli olarak ökse otu kullanmaya başladım. Ve o günden bugüne damarlarımda olan plaklarda asla bir büyüme söz konusu değil. Yine bir arkadaşımın babasına da bu tedaviyi uyguladım ve kalp hastası babası 20 yıl süreyle bu tedaviye devam etti ve vefat ettiğinde 99 yaşındaydı.

Ökse otunun faydaları sadece kalple de sınırlı değil. Bu ot tansiyona, şeker hastalığına ve ayrıca özellikle Almanya merkezli olarak kanser tedavisinde de yardımcı bir yöntem olarak kullanılıyor. Yine Almanya’da ökse otu, iğneye hazır ampuller halinde hastalara uygulanmak üzere hazırlanıyor. Avrupa’da ökse otu ilaç olarak da piyasalara sürülmüş durumda. Bu ilaç henüz Türkiye’de kullanımda değil.

Bu ilaçların hızlı bir şekilde Türkiye gelmesi gerektiğini mi söylüyorsunuz?

Aslında bu o kadar da elzem değil. Doğası bakımından ülkemizde ökse otuna ulaşmamız oldukça kolay. Bu otu direkt olarak doğal bir şekilde tüketeceğimizden bunu ilaç olarak alıp almamamız mühim değil. Yeter ki kullanalım onu doğal bir şekilde tüketelim.

Son dönemlerde sadece ülkemizde değil, tüm dünyada beslenme ile alakalı yanlışlar ve bu yanlışları düzeltmek üzerine birçok tartışma söz konusu. Kalp ve damar sağlığı açısından beslenme hakkında siz neler söylemek istersiniz?

Özellikle akşamları ağır yemekler tüketmemek çok önemli. Akşam yemeklerini hafifletmek zorundayız. Çünkü akşam yediğimiz yemekler hareket etmediğimizden dolayı harcayamadığımız ve kanımızda sadece yağ olarak dolaşan bir yük haline geliyor. Türk aile yapısının özellikleri ve alışkanlıkları ne yazık ki tam da bu ağır tabloya yol açıyor. Genelde bizlerin akşam sofraları oldukça mükellef sofralar oluyor. Bu da aslında en çok kaçınmamız gereken o senaryoya dönüşüyor. Akşam yemeklerini imkanlar dahilinde erken yemeye çalışmamız lazım. İşten geç dönüp sofraya mecburen geç oturanlar içinse yapılacak en iyi şey; hafif, salata türü ve az yağlı beslenmek olacaktır.