“Ev sahibi olma hayalimiz hüsranla sonuçlandı”

Merve SAPÇIOĞLU

Ankara'da TOKİ merkez binası önünde toplanan bir grup vatandaş, yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek amacıyla bir eylem yaptı. Eylem sırasında, vatandaşlar basın bildirisini okuyarak 254 ailenin yaşadığı mağduriyetleri kamuoyuna duyurdular. Vatandaşlar, devlet kurumları ve kooperatifler aracılığıyla yapılan usulsüzlükler ve hukuksuzluklar neticesinde yıllardır mağdur olduklarını belirttiler.

TOKİ önünde eylem yapan vatandaşlar yaklaşık 18 yıl önce devlet arazisi üzerinde yapılan konutların satışında yaşanan hukuksuzluklar ve usulsüzlükler dolayısıyla 254 ailenin mağdur olduğunu dile getirdi.

Eylemcilerin anlatımına göre 1998 yılında TOKİ ve TÜRKKONUT arasındaki protokole aykırı olarak, S.S. Su Damlası Konut Yapı Kooperatifi adlı bir kooperatife arsa tahsis edildi. Kooperatif, usulsüz şekilde inşaat sözleşmeleri yaparak mağdurları ev sahibi yapmadı. TOKİ'nin müdahalesiyle tahliye kararı alındı, ancak uygulanmadı. Sonrasında arsa, yeni mağduriyetlere yol açacak şekilde başka bir kooperatife devredildi. Bu süreçte mağdurların ödediği paralarla yarım kalan konutlar tamamlanıp üçüncü kişilere satıldı.

Eylemde 254 mağdur aile adına açıklama yapan Nalan Uludağ, 18 yıl önce evleri satın alırken TOKİ ve TÜRKKONUT’a güvendiklerini şöyle anlattı:

“İzler emekli, çalışan, işçi, vergi ödeyen ve devletine bağlı 254 aileyiz. Mağduriyetimiz yaklaşık 1000 hane halkını ilgilendiriyor. Bundan 18 yıl önce bizler ev sahibi olabilmek için devletimizin arsası üzerinde yapılan inşaatlardan ortalama 70.000 TL ödeyerek daireler satın aldık, daha doğrusu aldığımızı zannettik. Metro ve otobüs afişlerinde, gazete ilanlarında "TOKİ ve TÜRKKONUT güvencesiyle" ibareleri bizi bir yuva sahibi olmak arzusuyla umutlandırdı. Tabii ki araştırdık ve arsanın devletimizin arsası olması, TÜRKKONUT üstbirliği ile yapılan sözleşmede arsada oluşan devir, satış ve inşaat işlerini TOKİ'nin denetleyecek olması, arsayı devrettikleri kooperatifin yönetiminin 5-6 emniyet mensubundan oluşması bize rahatlık ve güven hissi vermişti. Ancak gözümüz kapalı girdiğimiz bu ev sahibi olma hayali hüsranla sonuçlandı.”

Uludağ, 18 yıllık sürecin geldiği son durumu şöyle anlattı:

“Arada geçen yıllar sonunda arsa değer kazanmış, emsal artışı ile rantı da yükseldiği için birilerinin dikkatini çekmiş ve arsa biz mağdurlar yerine TÜRKKONUT başkanının başkanı olduğu S.S. Kanaryalılar Kooperatifine cüzi bir bedelle ikinci kez tahsis edilmiştir. Şu an Kanaryalılar Kooperatifi bir inşaat şirketine arsayı devir ederek yeniden inşaatlara başlamış, yeni satışlar yapmakta ve yeni mağdurlar oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, ‘Yanınızdayız mağduriyetinizi gidereceğiz’ diyen ve fakat 10 yılı aşkın süredir arsa tahsisini size yapacağız diyerek bizleri susturup oyalayan TOKİ, bu arada haksız ve hukuksuz yapı yapan, işgalde bulunan, devlete ait arsa üzerinden satışlar yaparak hem mağduriyet yaratıp hem rant kazanan kooperatife göz yummuş, hatta gayrimenkulün tapusunu vererek arsadan attığı kooperatifi ödüllendirmiştir. Bizler gerçek mağdurlarız. Kimimiz arabasını satarak, kimimiz emekli ikramiyesini kullanarak, kimimiz ufak birikimleriyle devletimizin güvencesiyle ev sahibi olmak istemiş ancak anlattığımız gibi bizleri yok sayarak ev sahibi olmamız engellenmiştir. Bizim 18 yıl önce ödediğimiz paralarla yapılan evlerde şimdi başkaları para vermeden oturmaktadır.

Tüm bunlar olurken hala emek, mücadele ve para döken fakir fukara, TÜRKKONUT Başkanının kooperatifine arsanın da devredilmesiyle birlikte gerçeğe uyanmış ve bu kez TOKİ ve TÜRKKONUT'a karşı hak arama mücadelesine başlamıştır. Bu iki kurum adına açılan hukuk ve ceza davaları devam etmekte, gariban vatandaş göz göre göre mağdur edildiği bu olayda bu kez yargıdan adalet ve merhamet beklemekte iken; ülkemizde en basit davalar dahi yıllarca sürerken, her nasıl olduysa bu davanın çok kısa bir sürede sonuçlanmasını anlamakta zorluk çekerken kafamızda soru işareti oluşturmuştur.

Böylece hakkımız göz göre göre elimizden uçmakta, göremediğimiz bir güç hak aramamıza engel olmaktadır.”