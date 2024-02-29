Afra Saraçoğlu küvet önünde poz verdi!

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Seyran karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu, sadece başarılı oyunculuğuyla değil aynı zamanda etkileyici güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Saraçoğlu, bu sefer küvet önündeki pozlarıyla olay oldu.

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosunda bulunan Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, bu sefer son paylaştığı pozlarla sosyal medyada büyük ses getirdi.

Banyoda küvetin önünde kameraların karşısına geçen Afra Saraçoğlu, cesur pozlarını ardı ardına siyah kalp emojisiyle paylaştı.

Sosyal medyada Saraçoğlu'nun pozlarına yönelik "Muhteşem görünüyor", "Güzelliği sınırları aşıyor", "Bayıldım", "Harika bir görüntü", "Beklenen paylaşım geldi" gibi yorumlar yapıldı.