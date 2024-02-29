"EURO 2024'te başarılı olacağımıza inanıyoruz"

Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek global şirketi Prometeon, A Milli Futbol Takımı'nın 3 yıllığına resmi sponsorluğunu üstlendi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sponsorlara sadece sponsor çerçevesine değil, iş ve çözüm ortağı olarak baktıklarını ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Prometeon 3 yıl boyunca A Milli Futbol Takımımızın resmi sponsoru olacak. Grubunu tarihinde ilk kez lider tamamlayarak, EURO 2024'e katılım hakkı kazanan A Mili Futbol Takımımız, ülke olarak göğsümüzü kabarttı. Bu yaz Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı olacağımıza inanıyoruz. Almanya'yı, Almanya'da yendiğimiz hazırlık maçında tribünlerde bizim taraftarlarımızın çoğunlukta olduğunu gördük. Dünyanın en büyük 3 spor organizasyonlarından biri olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na 2032 yılında İtalya ile ev sahipliği yapacağız. Prometeon, A Milli Futbol Takımımıza yol arkadaşlığı yaparak önce 2024 Avrupa Şampiyonası final turlarını görmeyi, sonra da 2032 yılında İtalya ile ev sahipliği yapmayı ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olmayı planlıyoruz. Prometeon'a, TFF olarak çok teşekkür ediyorum. Bu iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

VİNCENZO MONTELLA: TÜRK HALKININ İHTİYAÇLARINA KARŞILIK VERECEĞİZ

EURO 2024 elemelerinde grubu lider olarak tamamladıklarını ancak bunun geçmişte kaldığını ifade eden A Milli Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Dost iki ülke sadece kültürel olarak yakınlıkla kalmıyoruz aynı zamanda iş hayatına hep daha fazla yakınlaşıyoruz. Aynı zamanda 2032'yi birlikte organize edecek olmak da önemli bir hedef. Bu hedefe ulaşmış olmak beni mutlu ediyor. Aynı zamanda otobüslerimizin lastiklerinin de emniyette olacağı kesin. Avrupa'da önemli başarılara imza atmayı istiyoruz. Lider olarak grubu bitirdik ama bu geçmiş, geleceğe bakmalıyız. Hayallerimiz, arzularımız ve heveslerimiz olacak. Bunlar için sıkı çalışmayız. En üst düzeyde olmalıyız. Avrupa Şampiyonası en üst düzey müsabaka. Türk halkının ihtiyaçlarına karşılık vereceğiz. Almanya'da sayıları çok fazla. İstikrarla yürümek sürdüreceğiz. Dünya Kupası'na da Prometeon ile yürümek isteriz. En yakınından başlayarak devam edeceğiz. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"ARDA'YI DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"

Milli takım havuzundaki her oyuncuyla temas halinde olduklarını, Arda Güler'in durumunu da yakından takip ettiklerini söyleyen İtalyan teknik adam, "Ben her biriyle temastayım. Arda'yı da ziyaret ettim. Çalışma arkadaşlarımız da ziyaret etti. Evet çok az oynuyor. Ümit ediyorum ki artık bundan sonra oynayabilsin. Çok yetenekli bir oyuncu. Onu dikkatle takip ediyoruz. Fiziksel olarak da durumunu takip ediyoruz. Sadece 20+3 oyuncu davet etme imkanımız var. Fiziksel olarak kim iyi durumdaysa biraz da maç oynamışsa onları davet etme imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.