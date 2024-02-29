Açlık sınırı ne kadar oldu ?

Türk-İş, Şubat 2024 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 16 bin 257 lira olarak hesaplandı. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı, 52 bin 954 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti, aylık 21 bin 189 lira oldu. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 8,03 oranında gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 72,49 oldu. 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 77,20 olarak hesaplandı.

ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE FİYAT ARTTI

Geçen ay çiğ süt fiyatında meydana gelen artışın yansıması, bu ay raflarda kendini gösterdi. Süt, yoğurt ve peynir fiyatlarında gerçekleşen artış ortalama olarak sütte 4,50 TL, peynirde 31,50 TL ve yoğurtta ise 6,50 TL olarak hesaplandı. Et fiyatlarında bu ay en yüksek artış, yüzde 31 oranında kuzu kuşbaşı fiyatında tespit edildi. Dana kıyma ve kuşbaşı fiyatlarındaki artış oranı ise yüzde 15 olarak hesaplandı. Balık ürünlerinde mezgit fiyatında kısmi bir düşüş, hamsi fiyatında da artış gözlemlendi. Yumurta fiyatı, bu ay sabit kaldı. Tavuk kilogram fiyatı ortalama olarak 83 TL'den marketlerde yerini aldı. Kuru baklagiller grubunda nohut, fasulye ve mercimek fiyatlarında da diğer ürünlerde olduğu gibi artış tespit edildi. Geçen ay kilogram fiyatı ortalama 86 TL olan yeşil mercimek, bu ay 98 TL'den marketlerdeki raflarda yer aldı.