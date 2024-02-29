İtalya’da yangın

Yangın, Milano kentinin doğusundaki Trucazzano bölgesinde 16.40 sıralarında çıktı. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco’dan yapılan açıklamada, “Monza Brianza ve Bergamo'dan gelen takviye itfaiye ekipleri Milano ilindeki Truccazzano'da bir nakliye şirketinde çıkan yangınla meşgul. Dokuz ekip, yangının komşu şirketlere yayılmasını önlemek için çalışıyor. Ayrıca havadan İHA’larla yangına ilişkin keşif yapılıyor” denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.