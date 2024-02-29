İtalya’da yangın

Yangın, Milano kentinin doğusundaki Trucazzano bölgesinde 16.40 sıralarında çıktı. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco’dan yapılan açıklamada, “Monza Brianza ve Bergamo'dan gelen takviye itfaiye ekipleri Milano ilindeki Truccazzano'da bir nakliye şirketinde çıkan yangınla meşgul. Dokuz ekip, yangının komşu şirketlere yayılmasını önlemek için çalışıyor. Ayrıca havadan İHA’larla yangına ilişkin keşif yapılıyor” denildi.