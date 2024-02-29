- Dünya

İtalya’da yangın

İtalya’nın Milano kentinde bir nakliye şirketinin binasında yangın çıktı. İtalyan itfaiyesi, yangının diğer şirket binalarına yayılmaması için dokuz ekibin yangına müdahale ettiğini duyurdu.

İtalya’da yangın mask
İtalya’da yangın
İtalya’da yangın
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Yangın, Milano kentinin doğusundaki Trucazzano bölgesinde 16.40 sıralarında çıktı. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco’dan yapılan açıklamada, “Monza Brianza ve Bergamo'dan gelen takviye itfaiye ekipleri Milano ilindeki Truccazzano'da bir nakliye şirketinde çıkan yangınla meşgul. Dokuz ekip, yangının komşu şirketlere yayılmasını önlemek için çalışıyor. Ayrıca havadan İHA’larla yangına ilişkin keşif yapılıyor” denildi.

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29 Şub 2024 - 10:37 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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