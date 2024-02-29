Edirne'de 215 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 5 araç, durduruldu. Bu araçlarda 215 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, araçlar yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 organizatör şüphelisi de adliyeye sevk edildi.