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Süper mini şortlu tarzı sosyal medyayı salladı

Son zamanlarda Hakan Sabancı ile ilişkisiyle sıkça gündeme gelen Hande Erçel, Paris Moda Haftası'na katıldı. Erçel'in süper mini şortlu tarzı sosyal medyayı salladı

Süper mini şortlu tarzı sosyal medyayı salladı mask

Hakan Sabancı ile olan ilişkisi ve etkileyici sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşulan genç oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası’na iştirak katıldı.

Paris Moda Haftası'ndan Hande Erçel'in görüntüleri, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Erçel için yapılan yorumlarda genellikle "Muhteşem görünüyor" şeklinde olurken, bazı takipçiler ise göğüsleri hakkında yorumlarda bulundu.

Mikro mini şortu ve derin dekoltesiyle dikkat çeken Hande Erçel'e "Silikon abarto görünüyor", "Çok göğüs", "Arzu Sabancı görmesin" gibi yorumlar yapıldı.

Süper mini şortlu tarzı sosyal medyayı salladı
Süper mini şortlu tarzı sosyal medyayı salladı
Süper mini şortlu tarzı sosyal medyayı salladı

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29 Şub 2024 - 10:03 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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