Ankara'da kaçakçılık operasyonu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda, 2 şüphelinin gümrük kaçağı malzemeleri satışa sunacağı bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda 50 bin makaron, 3 bin 574 paket sigara, 146 kilogram tütün, 129 elektronik sigara, 440 giyecek ve aksesuar malzemesi, 138 çeşitli elektronik malzeme, 256 hırdavat malzemesi ele geçirildi.

M.T. ve A.G. gözaltına alındı.