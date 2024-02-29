Vasiyeti ortaya çıktı!

Sinema oyuncusu Tolga Savacı, kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayatını kaybetti. 80'li yıllarda Yeşilçam filmlerinde sevilen bir oyuncu olan Tolga Savacı'nın ani ölüm haberi, eşi Nermin Bezmen tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bezmen, eşinin vefatını "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz." notuyla paylaştı.

Nermin Bezmen, eşinin vasiyeti gereği Tolga Savacı'nın ABD'de defnedileceğini duyurdu. Savacı'nın cenazesi, cumartesi günü New Jersey eyaletindeki son yolculuğuna uğurlanacak.

Yalçın Dümer geçtiğimiz günlerde "Bizim jenerasyonumuza iş vermediler. Bizim zamanımızın en yakışıklı adamıydı. Belki de o yüzden küsüp Amerika'ya gitti" demişti.