Bartın'da yoğun sis

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Bartın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler yolda yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.