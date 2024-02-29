- Çevre

Bartın'da yoğun sis

Bartın'da sisin etkili olması sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, ulaşım yavaşladı

Bartın'da yoğun sis mask
Bartın'da yoğun sis
Bartın'da yoğun sis
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Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Bartın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler yolda yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

# Bartın, sis, görüş mesafesi, Polis

29 Şub 2024 - 09:51 DHA Bartin- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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