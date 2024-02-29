Melis Sezen'den Ayrılık Sonrası İddialı Pozlar

Melis Sezen, son olarak Murat Ünalmış ile başrollerini paylaştığı Gülcemal dizisiyle seyircinin karşısına çıktı ve sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sürekli gündemde kaldı. İş adamı Atilla Bingöl ile yaşadığı ilişkinin sona ermesiyle, Sezen'in mutluluğu kısa sürdü. Sevgilisinden ayrılan Melis Sezen, son paylaştığı gönderilerle 'Ayrılık yaramış' dedirtti.

Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle unutulmaz bir performans sergilemişti ve son olarak Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşmıştı. Son zamanlarda iş adamı Atilla Bingöl ile ilişkisi gündeme gelen Melis Sezen'in aşkı kısa sürede sona erdi.

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız ayrıldı. Melis Sezen, son paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Melis Sezen, beyaz gömleğiyle ardı ardına pozlar verirken, altına hiçbir şey giymedi.

Melis Sezen'in 'Kuşlar uçuyor, Bella' notunu düştüğü iddialı pozlarına sosyal medyada; 'Ayrılık yaramış', 'Çok meleksi', 'Harika görünüyorsun', 'Ya çok güzellik' gibi yorumlar yapıldı.