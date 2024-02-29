Aydın ve Hatay'da suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli, Ankara, Adana, Manisa, Mersin, İstanbul, Konya ve Eskişehir'de düzenlenen ilk operasyonda örgütün elebaşları B.Ç. ve M.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalar ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri ve Jandarma tarafından yapılan analiz ve saha araştırmaları sonucunda yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL kamu zararına neden oldukları tespit edildi" dedi.

Yerlikaya, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 aylık takip sonucu gerçekleştirilen operasyonla ilgili de "Aydın ili Kuyucak, Nazilli, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda; 'uyuşturucu madde ticareti' suçunu örgütlü olarak işleyen, elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. 2'si tutuklandı, 7'sinin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucu; 124 bin adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeler, suçtan elde edilen taşınır ve taşınmaz varlıklar ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine hayatı dar edeceğiz" ifadelerini kullandı.