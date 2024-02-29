Dünya Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 3 Mart'a kadar Glasgow kentinde yapılacak.
Türkiye'yi organizasyonda sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 60 metrede Kayhan Özer ve 60 metre engelde Mikdat Sevler temsil edecek.
Dünyanın en iyi sporcuların yarışacağı organizasyona 130 ülkeden 750 atlet katılacak. Atletler, 60 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 1300 metre, 60 metre engelli, pentatlon, heptatlon ve yüksek atlama branşlarında madalya almak için mücadele edecek.
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na gelen atletler arasında olimpiyat ve dünya şampiyonları yer alırken, 2022 Belgrad Salon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 18 atlet, Glasgow'da bu unvanını korumak için yarışacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.