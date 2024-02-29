Hava ulaşımına sis engel oldu

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL,
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise başka havalimanlarına yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) bugün saat 13.00'e kadar uçuşları yüzde 10 azaltma kararı almıştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.