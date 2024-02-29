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Hava ulaşımına sis engel oldu

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçakların iniş yapamaması nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşanıyor.

Hava ulaşımına sis engel oldu mask

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL,

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise başka havalimanlarına yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) bugün saat 13.00'e kadar uçuşları yüzde 10 azaltma kararı almıştı.

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29 Şub 2024 - 09:06 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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