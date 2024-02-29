Bazı vapur seferleri iptal

İstanbul’da yoğun sis sabah saatlerinde etkili olurken, hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Sis birçok ilçede etkisini gösterirken, bazı vapur seferlerinin de iptal edildiği öğrenildi. Öte yandan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.
BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti (yoğun sis) sebebiyle iptal edilen seferler şöyle;
Eminönü-Beykoz
Eminönü-Beylerbeyi
Anadolu Hisarı-Eminönü
Sarıyer-Eminönü
Beykoz-Sarıyer
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer
Kanlıca-Küçüksu-Kabataş- Beşiktaş
İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur)
Küçüksu-İstinye
Kadıköy-Sarıyer
Kadıköy-Sarıyer
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.