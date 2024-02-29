Bazı vapur seferleri iptal

İstanbul’da yoğun sis sabah saatlerinde etkili olurken, hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Sis birçok ilçede etkisini gösterirken, bazı vapur seferlerinin de iptal edildiği öğrenildi. Öte yandan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti (yoğun sis) sebebiyle iptal edilen seferler şöyle;

Eminönü-Beykoz

Eminönü-Beylerbeyi

Anadolu Hisarı-Eminönü

Sarıyer-Eminönü

Beykoz-Sarıyer

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

Kanlıca-Küçüksu-Kabataş- Beşiktaş

İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur)

Küçüksu-İstinye

Kadıköy-Sarıyer

Kadıköy-Sarıyer