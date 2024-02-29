LG ve Meta stratejik işbirliğini artırıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelişen sanal alanda müşteri deneyimlerinde yeniliği teşvik etmek için her iki şirketin güçlü yönlerini, ürünler, içerik, hizmetler ve platformlarda birleştirmek amaçlanıyor.

Aralarında LG Üst Yöneticisi (CEO) William Cho ve Ev Eğlence Sistemleri Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei'nin de bulunduğu LG üst yönetimi, Seul Yeouido'daki LG Twin Towers'ta Meta Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile bir araya geldi. Toplantı Zuckerberg'in Asya turuna denk geldi.

İki saatlik oturumda iş stratejileri ve yeni nesil XR cihazı geliştirmeye yönelik hususlar üzerine tartışmalar yapıldı. Cho, Meta Quest 3 kulaklığını ve Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerini deneyimlerken, Meta'nın ileri teknoloji gösterilerine, özellikle de geniş dil modellerine ve cihaz içi yapay zeka entegrasyonu potansiyeline odaklanarak büyük ilgi duyduğunu ifade etti.

- XR alanında farklı bir ekosistem

LG, Meta'nın platformunu TV'deki kendi içerik/ hizmet yetenekleriyle bir araya getirerek şirketin yeni iş alanlarından biri olan XR alanında farklı bir ekosistem oluşturulabileceğini öngörüyor.

Meta'nın çeşitli temel teknolojik unsurlarının LG'nin son teknoloji ürün ve kalite yetenekleriyle birleştirilmesi, yeni nesil XR cihazı geliştirmede önemli sinerji vadediyor.

XR cihazları, mobil ekranların sürükleyicilik ve sezgisellik sınırlamalarını aşabilen yeni nesil kişisel cihazlar olarak ortaya çıkıyor. Giyilebilir cihazlar, müşteri etkileşimlerini önemli ölçüde genişletme potansiyeli sunuyor.

Son yıllarda LG, pazar dinamikleri ve stratejik değerlendirmelere dayalı olarak marjinal işletmeleri en aza indirmeyi tercih ederek, kaynaklarını yüksek büyüme beklentisi olan gelecek vadeden alanlara stratejik olarak yoğunlaştırdı.

Meta ile yapılan işbirliği, XR pazarının gelişimini öngörerek, gelecekteki sanal alanda müşteri deneyimlerinde yeniliklere öncülük etmeyi amaçlayan bu stratejiyle uyumlu.