Beşiktaş, çeyrek finalde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Konyaspor’u 2-0 yenerek yarı finalde MKE Ankaragücü’nün rakibi oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos ile Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir mücadele verdiklerini belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, “Kupa bu sene büyük bir hedefimiz ve yarı finale kaldığımız için mutluyuz. Bu hedef dahilinde finale çıkıp kupayı almak istiyoruz. Maçın belli bölümlerinde iyiydik. Adil, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maçın son anlarında rakibe fırsat vermemiz kötü oldu. Bunu yapmamalıyız, rakip gol atabilirdi. Onun dışında her şey iyiydi” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ AZ GOL YİYİP, ÇOK GOL ATMALI”

Santos, sözlerini şöyle sürdürdü:“Gol yememek çok önemli. Büyük takımlar çok az gol yiyip, çok gol atar. Takımın defansif anlamda istediklerimizi yerine getiriyor olması önemli. Ofansif anlamda sürekli çalışıyoruz. Yavaş yavaş aşama kaydediyoruz bunda da. Beşiktaş gibi büyük bir takım az gol yiyip, çok gol atmalı.”

“3 PUAN İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ”

Fernando Santos, hafta sonu ligde oynanacak Galatasaray derbisine ilişkin ise “Yarın uyandığımız zaman yüzde 100 Galatasaray maçını düşünmeye başlayacağız. O maça da her maç gibi hazırlanacağız. Her maç 3 puan. 3 puan için sahaya çıkacağız. Derbi herkes için önemli, taraftar için de önemli. Kazanan takımın biz olacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

OMEROVİC: BEŞİKTAŞ HAK ETTİĞİ GALİBİYETİ ALDI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş’a 2-0 yenilerek elenen Konyaspor’da teknik direktör Fahrudin Omerovic, “Beşiktaş hak ettiği galibiyet aldı. Biz biraz daha lig maçını düşünerek rotasyona gitmek zorunda kaldık. İlk lig maçındaki gibi senaryo oldu. Hatalardan gol yedik ama bu futbol, hatalara dayanan bir oyun. Muhammet Demir’in 9 ay sonra sahaya dönmesi beni mutlu etti. Yaklaşık 60 dakika sahada kaldı, iyi mücadele etti. Önümüzdeki periyotta bize çok katkı sağlayacak. Son 11 lig maçında her oyuncu benim için çok önemli olacak” şeklinde görüş belirtti.