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Arnavutköy'de silahlı saldırı

İstanbul Arnavutköy’de caddede yürüyen 2 kişi, silahlı saldırıya uğradı. Hafif ticari araçla olay yerine gelen 3 kişi uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı.

Arnavutköy'de silahlı saldırı mask
Arnavutköy'de silahlı saldırı
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İstanbul Arnavutköy'’de caddede yürüyen 2 kişi, silahlı saldırıya uğradı. Hafif ticari araçla olay yerine gelen 3 kişi uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bugün 18:00 sıralarında Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde ortasında duran hafif ticari araçtan inen 3 kişi ellerinde bulunan uzun namlulu silahlarla 2 kişiye saldırı düzenlendi. Saldırganlar tarafından bir süre kovalanan iki kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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29 Şub 2024 - 04:56 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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