Arnavutköy'de silahlı saldırı

İstanbul Arnavutköy'’de caddede yürüyen 2 kişi, silahlı saldırıya uğradı. Hafif ticari araçla olay yerine gelen 3 kişi uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bugün 18:00 sıralarında Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde ortasında duran hafif ticari araçtan inen 3 kişi ellerinde bulunan uzun namlulu silahlarla 2 kişiye saldırı düzenlendi. Saldırganlar tarafından bir süre kovalanan iki kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.