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Devrilen traktörden sağ kurtulamadı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörden sağ kurtulamadı mask
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Mehmet Ali Canan (83) idaresindeki 42 K 2481 plakalı traktör, Tol Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki eve çarparak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ilçe jandarma komutanlığı ve Seydişehir itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

# Seydişehir, Konya, traktör, Trafik kazası, itfaiye, olay, Jandarma, sürücü

29 Şub 2024 - 04:51 AA Konya- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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