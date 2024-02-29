Turkcell'den yerli üreticiye destek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, Türkiye’nin yeni nesil teknolojilerde milli ve özgün bir altyapıya sahip olması hedefi doğrultusunda TTG şirketiyle 5G yönetim sistemi projeleri için KRON şirketiyle otomatik provizyonlama yapabilen ve operasyonel hataları azaltan NPT (Network Provisioning Tool) ve SPT (Security Provisioning Tool) alanlarında, Technarts firmasıyla da 5G Bütünleşik Yönetim Sistemleri için destek protokolü imzaladı.

Türkiye'de teknoloji ekosistemindeki birçok kurum ve firmayla AR-GE, yazılım, teknolojik destek ve ürün tedariki alanlarında iş birlikleri yürüten Turkcell, ülkedeki teknoloji sektörünün gelişimine, yerlilik oranlarının artmasına ve milli ekonomiye katkılar sunuyor.

Bu iş birlikleri kapsamında Turkcell, yerli firmalar tarafından geliştirilen teknolojik ürün ve hizmetlerin global pazarlara da ihraç edilerek dünya genelinde de kullanılması için çalışmalarına devam ediyor.

- "Teknoloji alanında sektöre ilham vermeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör, Türkiye'deki teknolojik dönüşüm çıktılarının global pazarlara açılmasına liderlik ettiklerini belirterek, "Teknoloji alanında sadece tüketen değil teknoloji üreten de bir ülke olma vizyonuna giden yolda, bu konudaki yerli ekosistemin gelişimine büyük önem veriyoruz. Çünkü Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında üretilen katma değerli ürün ve hizmetler, Türkiye’nin teknoloji alanındaki bağımsızlığını güçlendirirken aynı zamanda ülke ekonomisine de faydalar sağlıyor. Bu iş birliklerimizden doğan bazı teknolojilerin dünyanın en büyük mobil iletişim etkinliği MWC kapsamında global pazarlara açılmasını görmekten de büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güngör, Turkcell'in yerli teknoloji ekosisteminin geliştirilmesi odağı kapsamında ülkemizin öncü şebeke otomasyon şirketlerinden TechNarts, TTG ve KRON ile yaptığı işbirliklerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Turkcell olarak 30 yıldır dijitalleşme ve teknolojik yeniliklere liderlik ederek, her alanda öncü ve yenilikçi olma stratejimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Ülkemizde teknoloji alanında değer üreten yerli şirketlerle yaptığımız iş birliklerinin ve geliştirdiğimiz ortak projelerin de katkısıyla müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya ve sektöre ilham vermeye devam ediyoruz. 5G teknolojilerine geçişte yerli ve milli şirketlerin ekosistemde yer almasına da liderlik ediyoruz. Önümüzdeki dönem sadece ana bileşenlerde değil yapay zeka uyumlu otonom ağlarda da akıllılığı barındıran iş destek yazılımları, operatörler arasındaki en belirli ayrıştırıcılar olacak. Turkcell’in bu alanda çalıştığı yerli şirketlerle ortaya koyduğu 5G teknolojisine uyumlu yerli şebeke altyapısı ve uygulamaların bütünleşik olarak yönetilmesini sağlayan yazılımlar, küresel arenada kullanılan birçok farklı tedarikçinin altyapılarını yönetebilecek. Bu sayede Turkcell olarak, bu değişime yalnızca Türkiye’de değil uluslararası alanda da öncü katkılarımız sürecek."