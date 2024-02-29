Park halindeki otomobil alev aldı

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Bursa İnegöl ilçesinde, park halindeyken alev alan otomobili, olay yerine yelen itfaiye ekipleri söndürdü. Sokak üzerinde park halinde olan İbrahim Kolay'a ait 11 ABK 805 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Kısa sürede otomobil, alev topuna döndü. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.